إيران تحتجز ناقلة نفط

المصدر: عواصم ـ وكالات

أعربت واشنطن على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، أمس خلال زيارته أستراليا، عن ثقتها في بناء تحالف بحري في الخليج.

وطلب بومبيو من نظيره الأسترالي المشاركة في تأمين الملاحة في مياه الخليج. وقال بومبيو للصحافيين: «نأمل في أن تكون أستراليا شريكاً لنا بشأن بعض تحديات السياسة الخارجية الأكثر إلحاحاً في عصرنا، مثل جهود تحقيق الاستقرار في سوريا، وإبقاء أفغانستان خالية من الإرهاب، ومواجهة هجمات غير مبررة لإيران على عمليات الشحن الدولي في مضيق هرمز».

تزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري احتجاز ناقلة نفط في الخليج بذريعة أنها «كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية». وقالت مصادر إنها عراقية، إلا أن العراق نفى لاحقا علاقته بالناقلة.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس، أن مقاتلة حربية تحطمت في بلدة تانجستان بإقليم بوشهر جنوبي البلاد، بسبب «عطل فني»، فيما نجا الطياران اللذان كانا على متنها.

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