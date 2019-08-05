جونسون: بريطانيا تعوّل على دور مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد رئيس وزراء بريطاينا بوريس جونسون أن بلاده تعوّل على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ودورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وفق ما أفاد الناطق الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي. كما شدد جونسون على أهمية الدور المصري في صون السلم والأمن في أفريقيا، في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، معرباً عن تطلعه للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى القادمة بفرنسا خلال الشهر الجاري. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من رئيس الوزراء البريطاني.

وأوضح الناطق الرسمي أن الرئيس السيسي توجّه خلال الاتصال بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معرباً عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعّالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في جميع المجالات، خاصةً الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتنموي، خاصة أن بريطانيا تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في مصر، مشيداً في هذا الصدد بالإنجازات التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن الاتصال شهد التباحث حول سبل تعزيز وتطوير كافة جوانب العلاقات المصرية البريطانية، حيث تم التوافق حول العمل على دفع مسار العلاقات الثنائية المشتركة، وأن تعكس تلك العلاقات ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين.