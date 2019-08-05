الفوضى تضرب الميليشيات ونتجه لتشبيك محاور القتال

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان

كشف مدير المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، العميد خالد المحجوب، عن أنّ حالة من الفوضى والارتباك، تضرب صفوف الميليشيات، مع اقتراب لحظة تحرير طرابلس.

وأضاف المحجوب لـ «البيان»، أنّ قوات الجيش تعمل حالياً على تشبيك محاور القتال، والربط في ما بينها، اعتماداً على الإمكانات البشرية واللوجستية الكبيرة التي تمتلكها، وذلك تجنّباً لترك أي فراغات ميدانية يمكن أن تستغلها المليشيات للاختراق أو الفرار.

وأوضح المحجوب أنّ الجيش مستمر في خطة استنزاف المليشيات، من خلال سحبها إلى كمائن خارج مناطق العمران، ثم الإجهاز عليها، سواء عبر القصف الجوي أو المدفعي، أو الاشتباكات المباشرة، لافتاً إلى أنّ مقاتلات سلاح الجو الليبي، تمكنت من استهداف موقع كامبو النهر جنوب مصراتة، والذي تستخدمه الجماعات الإرهابية مقراً. وأشار إلى أن الغارة دمرت رتلاً مدججاً بالأسلحة، والعصابات الإرهابية في مصراتة، وأغلبهم من مليشيات ما يسمى بكتيبة الفاروق المتطرفة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، فضلاً عن مسلحين منحدرين من مدينتي درنة والزاوية. وأردف المحجوب، أن الغارة أسفرت عن مقتل الإرهابي فرج محمود شاغري، أحد قياديي مجلس شورى أجدابيا الإرهابي.

مقتل إرهابي

وأعلن أمس عن مقتل الإرهابي علي عبد الحفيظ الزندلي، متأثراً بإصابته البليغة في ضربة جوية طالت تجمعاً لمسلحي حكومة الوفاق في منطقة ‎أبوقرين جنوب شرقي ‎مدينة مصراتة. ويعتبر الزندلى أحد أهم المطلوبين للقوات المسلحة الليبية منذ سنة 2016، بعد تورطه في جرائم ضد مؤسسات الدولة والمدنيين، ضمن قتاله في صفوف مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي. إلى ذلك، كشفت الكتيبة 155 مشاة، التابعة للجيش الليبي، أنها تمكنت أمس من استهداف سيارة ذخيرة في محور عين زارة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها. وتابعت الكتيبة أن عملية استنزاف المليشيات والجماعات الإرهابية، لا تزال متواصلة على أكثر من نطاق.

تعزيزات جديدة

وقال آمر محور عين زارة، اللواء فوزي المنصوري لـ «البيان»، إنّ تعزيزات جديدة وصلت لجبهات القتال من أجدابيا وطبرق، استعداداً لدخول قلب طرابلس، موضحاً أن الجيش الوطني اقترب من اقتحام العاصمة، وانتهى من وضع اللمسات الأخيرة، مع توفير كل الإمكانات الضرورية، سواء كانت من حيث الأفراد أو المعدات أو الترتيبات الأمنية لما بعد التحرير.

وكشف اللواء 73 مشاة، عن أنّ التكتيك العسكري المتبع من غرفة عمليات المنطقة الغربية ناجح جداً على الأرض، مشيراً إلى أنّ تقدم القوات واستنزاف قوة العدو خارج العاصمة، تتضمن درساً استراتيجياً، يعكس كفاءة وقدرة ضباط القيادة العامة المكلفين بالحرب في المنطقة الغربية.

تفعيل

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، إبراهيم بوشناف، تعليمات لرئيس الغرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبد العزيز، بشأن تفعيل خطة أمنية تشمل كافة الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية. وقالت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، إنّ تعليمات بوشناف المشددة تأتي تنفيذاً لاتفاق مع رئيس الأركان العامة، عبدالرازق الناظوري، لتفعيل التنسيق والتعاون الأمني مع القوات المسلحة، بهدف ضبط الشارع العام، والقضاء على التجاوزات والخروقات الأمنية.

منع

أعلنت وزارة المواصلات «الوفاق» الليبية إيقاف حركة الملاحة بمطار زوارة، الذي تستخدمه البعثة الأممية للتنقل من وإلى ليبيا، بداية من أمس، في خطوة تصعيدية ضد رئيسها غسان سلامة، وذلك رداً على اتهامه لها باستخدام مطار معيتيقة لأغراض عسكرية. وأكد وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق هشام بوشكيوات، في مداخلة عبر إحدى القنوات المحلية، رفضهم الاستمرار في منح إذن هبوط للمبعوث غسان سلامة بمطار زوارة، ودعاه إلى الهبوط عبر مطار معيتيقة بطرابلس واستخدامه أسوة بالليبيين.

انشقاقات

قال الخبير السياسي الليبي عز الدين عقيل إن زيارة قائد القوات المسلحة الليبية المشير حفتر إلى مصر ركزت على التنسيق في مكافحة الإرهاب والميليشيات، وإن الجيش الليبي يتحدث عن القدرات والإمكانيات اللازمة لتحقيق النصر في البلاد.

وحول التوقعات بانشقاق بعثات دبلوماسية جديدة بعد انشاق بعثة ليبيا في أفريقيا الوسطى، قال عقيل: «ربما يحدث نزيف ضخم في البعثات الدبلوماسية الليبية حول العالم بمزيد من الانشقاقات عن حكومة الوفاق».