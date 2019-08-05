البحرين: إيران استهدفت الشيعة وقطر تستهدف الطائفتين

المصدر: المنامة - وكالات

أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس، أنه إذا كانت إيران قد استهدفت الطائفة الشيعية في المملكة فإن قطر استهدفت الطائفتين (السنة والشيعة).

وأكد وزير داخلية البحرين أن إيران تعتمد على التحريض الطائفي في تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للبحرين. لكن «قطر تستهدف نسيجنا المجتمعي والإضرار بروابط الأسر البحرينية الأصيلة في إطار مواصلة دورها المثير للفتن، وهو أمر لا يتفق مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية».

وأضاف أن التدخلات القطرية والإيرانية في الشأن البحريني ليست وليدة الساعة، بل هي نهج مستمر ويأتي على صيغ متعددة.

سد منيع

وشدد الشيخ راشد بن عبدالله على أن مملكة البحرين ستبقى قوية بوحدة شعبها وتماسك مجتمعها واصطفاف كافة مواطنيها، في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضح أن المؤامرات التي دأبت على تدبيرها كل من قطر وإيران ومحاولاتهما لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة وبث الفوضى، مصيرها الفشل الذريع؛ لأن وحدة شعب البحرين والولاء لقيادته، ستبقى سداً منيعاً، يحفظ الوطن ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات.

وأكد الوزير البحريني أن الهوية الوطنية للبحرين ستظل قوية وموحدة وجامعة وعصية على الاختراق والتفتت، لافتاً إلى أن البحرين قادرة على صد كل محاولات الاستهداف وإثارة الفتنة، وأن هذه المؤامرات «لن تزيدنا إلا تماسكاً وصلابة».

دمج مبادرات

وكان وزير الداخلية ترأس رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة أمس لاجتماع الثاني للجنة، بحضور وزراء التربية والتعليم والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والعمل والتنمية الاجتماعية والإعلام والصحة والشباب والرياضة. واطلعت اللجنة على مستجدات تنفيذ الخطة ونتائج اجتماعات المكتب التنفيذي مع الجهات المعنية، وتم استحداث ودمج بعض المبادرات ليصل العدد الإجمالي إلى 89 مبادرة، من بينها 60 مبادرة تم تفعيلها، كما تم إعداد خطة إعلامية بالتعاون مع وزارة شئون الإعلام ومركز الاتصال الوطني في عمل مؤسسي يقوم على إبراز المبادرات والفعاليات المعنية بالخطة والتواصل مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص ضمن مبدأ الشراكة المجتمعية بما يسهم في خلق مظلة مجتمعية واسعة لمبادرات الخطة.

تدشين موقع

في ختام اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة دشن الشيخ راشد بن عبدالله الموقع الإلكتروني للخطة الوطنية، معرباً عن تقديره للإعلاميين على تفاعلهم