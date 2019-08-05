حميدتي يتعهد بالقصاص للشهداء

المصدر: الخرطوم - البيان، وكالات

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير كان يحكمه صالح البلاد وشعبها، متعهداً بالقصاص للشهداء.

وعقب التوقيع على الوثيقة في الخرطوم، قال حميدتي: «خرجنا من المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير متفقين ونعمل فريقاً واحداً بهذا التوقيع اليوم». وذكر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي: «لن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص لدماء شهدائنا».

وهنأ الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد السودانيين بهذا التوقيع، وحضهم في الوقت نفسه على الوفاء للثورة السودانية واحترام المنظومة العسكرية والأمنية والحفاظ على استقلال القرار السوداني عن أي تدخلات أجنبية ورعاية الشباب والنساء. وأكد أن رئيس المفوضية الأفريقية سيكون حاضراً في مراسم التوقيع النهائي للوثيقة والمقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.