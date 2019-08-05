الإمارات تغيث الضالع بالأدوية والمستلزمات الطبيّة

المصدر: عدن - ياسر اليافعي

تواصل دولة الإمارات، دعمها المستمر للقطاع الطبي في اليمن، بما يضمن استمرار أدائه لخدمة المواطنين، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.

ووصلت إلى مطار عدن الدولي، أمس، طائرة نقل مقدّمة من دولة الإمارات على متنها 14 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، ستوزع على مستشفيات محافظة الضالع. وكان في استقبال الطائرة في مطار عدن ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي علي الكعبي.

وأكّد الكعبي، أنّه سيتم إرسال شحنة الأدوية لدعم مستشفيات محافظة الضالع التي تستقبل الجرحى جراء المعارك مع ميليشيا الحوثي في أطراف المحافظة. ويأتي الدعم الإماراتي بعد أيام من افتتاح مستشفى ميداني بمحافظة الضالع مجهز بأحدث الوسائل والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف. يذكر أنّ دولة الإمارات وعبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر، أولت محافظة الضالع أهمية خاصة في دعم جبهات القتال بمختلف المواد الصحية والإغاثية.

ومنذ بدء اشتعال الجبهات في محافظة الضالع، تم دعم مستشفى النصر العام بـ655 أسطوانة أوكسجين، وتقديم مواد ومعدات طبية على أربع مراحل. كما تم إرسال أدوية ومستلزمات طبية بدعم من دولة الإمارات عبر المركز الوطني للإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة اليمنية، ودعم عبر منظمة الصحة العالمية، وإرسال أكثر من 60 جريحاً لتلقي العلاج في الخارج. وقدّمت دولة الإمارات، دعماً كبيراً في المجال الصحي تمثل في شحنات الأدوية، وإنشاء وصيانة عدد من المراكز الصحية في مختلف المحافظات اليمنية المحررة.