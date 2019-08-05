الزبيدي والشاهد وجمعة يتصدّرون سباق الرئاسة في تونس

المصدر: تونس - البيان

قدّم رئيس الحكومة التونسية الأسبق، ورئيس حزب البديل التونسي، مهدي جمعة، أمس، ملف ترشحه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرّرة 15 سبتمبر المقبل.

وقال جمعة خلال مخاطبته حشداً شعبياً، إنّه سيعمل على استعادة هيبة الدولة التونسية وكرامة مواطنيها، وسيتصدى لمن أسماهم «أعداء تونس» في الداخل والخارج، مشيراً إلى أنّ ملف ترشحه تضمن 40 ألف تزكية شعبية و10 تزكيات من نواب البرلمان، إلّا أنّه اختار تقديم التزكيات الشعبية ضمن الملف والتخلي عن تزكيات النواب، على حد قوله.

في الأثناء، قرّرت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس، دعوة رئيس الحركة ورئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، للترشح للانتخابات الرئاسية، داعية المجلس الوطني الموسع للانعقاد في دورة استثنائية الخميس المقبل.

وعلمت «البيان»، أن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي زار المستشفى العسكري لإجراء فحوصات شاملة، بهدف إعداد ملف طبي سيرفقه بملف ترشحه للرئاسيات. ومن المنتظر أن يعلن حزب نداء تونس اليوم عن دعمه الزبيدي الذي سيترشح كمستقل.

مناورات

إلى ذلك، يستمر حزب حركة النهضة الإخواني في المناورة قبل الإعلان عن مرشحه للسباق نحو قصر قرطاج. وأكّد رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، أمس، أنّ المجلس لم يتخذ بعد قراره بشأن المرشّح للانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أن اجتماع المجلس الذي عُقد أول من أمس، شهد اختلافاً في الآراء بين من يقترح ترشيح شخصية من داخل الحركة، ومن يرى ضرورة مساندة مرشح من خارجها، مشيراً إلى أنّ مجلس شورى حركة النهضة سيبقى في اجتماع مفتوح على أن يحسم في قراره غداً.

وأوضح أنّ نتيجة التصويت داخل مجلس شورى الحركة، كانت لصالح الرأي المدافع على ترشيح شخصية من داخل الحركة لخوض الانتخابات الرئاسية بـ45 صوتاً مقابل 44 صوتاً طالبوا بترشيح شخصية من خارج الحركة، لافتاً إلى أنّ الأمر لم يحسم بعد لأنّ النظام الداخلي يفرض اتخاذ القرار بأغلبية 50 صوتاً وهو ما لم يحدث.

أسماء مطروحة

وأوضح رئيس مجلس الشورى، أن في حال إقرار ترشيح شخصية من داخل الحركة، فإنّ من أبرز الأسماء المطروحة سمير ديلو، وعبد اللطيف المكي، وعلي العريض، وعبد الفتاح مورو، مشدداً على أنّ الحركة ترغب في الفوز في الانتخابات والمشاركة في الحكم. وأضاف: نرفض تغوّل أي حزب بما في ذلك النهضة، تجربة 2014 وظفر حزب بثلاث رئاسات لن يتكرّر، في إشارة لحزب نداء تونس الذي كان فاز قبل خمس سنوات برئاسات الدولة والبرلمان والحكومة، مردفاً أنّ فرضية ترشيح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان واردة.