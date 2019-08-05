ظهور إرهابي على قناة قطرية يشعل «تويتر»

المصدر: الرياض - وكالات

استنكر مغردون سعوديون، أمس، ظهور قيادي من «جبهة النصرة» على شاشة قناة قطرية، على أنه مدون ينتقد سياسات الرياض، قبل أن يتبين أنه أحد قادة الجبهة المتطرفة في سوريا.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للمسؤول الشرعي السابق في جبهة النصرة، مصلح العلياني، على قناة قطرية، ينتقد فيه فعاليات هيئة الترفيه في السعودية، لا سيما في مدينة جدة. وبعد أن انهالت ردود المغردين السعوديين على فيديو ظهور الإرهابي العلياني على شاشة قناة قطرية، اضطرت إلى حذفه لاحقاً، وفق مغردين سعوديين.

ونشر مغردون سعوديون تسجيلاً مصوراً للعلياني وهو وسط أفراد من جبهة النصرة في سوريا على ظهر سيارة تجوب منطقة زراعية، وبينما كان ينشد فيهم وكان من معه يرددون وراءه.