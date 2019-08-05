واشنطن تطالب بسلطة تامة لبغداد على «الحشد الشعبي»

المصدر: بغداد -عراق أحمد

شدد السفير الأمريكي في بغدد، ماثيو تولر، أمس، على ضرورة أن تخضع ميليشيات «الحشد الشعبي»، لإدارة الحكومة العراقية، وأن على إيران احترام سيادة العراق، والكفّ عن التدخل في شؤونه، لاسيما من خلال الفصائل المسلحة الموالية لها.

وقال خلال حديثه في طاولة مستديرة جمعته بوسائل إعلام في بغداد إن «هنالك عوامل للقلق لدى أصدقاء العراق، حول وجود أجندات لا تخدم مصلحته، تتحكم في سير الفصائل المسلحة في العراق، فمن مصلحة الولايات المتحدة، أن تسيطر الحكومة العراقية على أراضيها وحدودها».

وتابع: «ندرك أن العديد من الشباب العراقي انضموا إلى الحشد للدفاع عن البلاد خلال الأزمة التي شهدت صعود تنظيم داعش، وحتى تلك المجاميع المنضبطة، فإن الحكومة يجب أن تكون مسيطرة عليها تماماً». وأوضح أن إدراج بلاده لحركتي كتائب حزب الله والنجباء العراقيتين على لائحة الإرهاب الخاصة بها، سببه «علاقتهما بجهات إرهابية».