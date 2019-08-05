مشكلة الاقتصاد معقّدة وتحتاج إلى جهد كبير

المصدر: الخرطوم - وكالات

قال نائب رئيس حزب الأمة وعضو لجنة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي د. إبراهيم الأمين إن مشكلة إصلاح الاقتصاد مشكلة كبيرة ومعقدة، تحتاج لمجهود كبير من حكومة الفترة الانتقالية بوصف الاقتصاد الحلقة الأضعف التي تأثرت بالفساد. وقال إن معالجة قضايا الاقتصاد تحتاج لخطة بعيدة المدى لمشروع تنموي نهضوي للبلاد، منوهاً إلى ضرورة عمل مشروع إسعافي لمخاطبة احتياجات المواطن الحالية والانطلاق للنهوض بالوطن. وأبدى الأمين سعادته بتوقيع الوثيقة قائلاً إنها تُتيح فرصة لبناء المؤسسات من جديد وفقاً لقيم الحرية والسلام والعدالة التي ينشدها الشعب السوداني.