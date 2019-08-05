نزع ألغام

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، أمس، عن نزع آلاف الألغام، التي خلفتها مليشيا الحوثي في المناطق المحررة في مختلف أنحاء البلاد. ونزع المشروع السعودي 1673 لغماً خلال الأسبوع الماضي، كانت مليشيا الحوثي الإيرانية قد زرعتها قبل طردها من المناطق التي أصبحت محررة. وقالت مصادر في المشروع السعودي لنزع الألغام، إن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع 1350 لغماً مضاداً للدبابات، وأربعة ألغام مضادة للأفراد، ونزعت أيضاً 305 ذخائر غير منفجرة، و14 عبوة ناسفة. وأضافت المصادر أنّ فرق المشروع السعودي، تمكنت منذ انطلاقه، وحتى الأول من أغسطس الجاري، من نزع 79 ألفاً و986 لغماً حوثياً، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

جرائم

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن ارتكاب مليشيا الحوثي، آلاف الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مناطق حجور بمحافظة حجة، في ظل صمت المجتمع الدولي، وغياب تام للأدوار المنتظرة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن. ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن رئيس الشبكة، المحامي محمد العمدة، قوله، إنّ الفريق الميداني الراصد التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات والمنظمات الأعضاء في الشبكة، قام برصد وتوثيق 11384 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مناطق قبائل حجور، بمديرية كشر في محافظة حجة، من قبل مليشيا الحوثي خلال الفترة من 1 يناير 2019، إلى 20 أبريل الماضي. ووثّق الفريق الميداني، 128 حالة قتل قامت بها مليشيا الحوثي منها 97 حالة قتل مدنيين، و14 حالة قتل نساء، و17 حالة قتل أطفال.