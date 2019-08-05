ميليشيات طرابلس تصيب طائرة حجاج بمطار معيتيقة

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي إصابة طائرة حجاج مدنية بمطار معيتيقة بطرابلس، بعد سقوط قذائف من ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.

وأعلنت أيضاً الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة توقف الملاحة الجوية بعد قصف مدرج الطائرات المدنية.

وأكد المركز في بيان له أن ميليشيات (البقرة)، والمتمركزة في منطقة تاغوراء شرق طرابلس، قصفت المطار بـ6 صواريخ وقذائف مدفعية، ما أدى إلى إصابة إحدى الطائرات المدنية التي كانت تستعد لإقلال حجاج لبيت الله الحرام إصابات طفيفة.

وحسب اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، فإن مطار معيتيقة بطرابلس ملحق به سجن به 2300 من أخطر العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم داعش والقاعدة.

وتتولى ميليشيا «الردع» الإرهابية حراسته، فيما تحاول أخرى أكثر تشدداً إطلاق سراح المعتقلين لتوزيعهم على محور القتال ضد الجيش الليبي بعد أن مُنيت ميليشيات السراج بخسائر فادحة أمام تقدم الجيش الليبي نحو قلب العاصمة.

من جانبه، أعرب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، عن إدانته للضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة، والمستخدم أيضاً لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى. وأشار سلامة في بيان إلى أنه «مع بدء موسم الحج المقبل تهدد هذه الاعتداءت على مطار معيتيقة فرص الحجاج من غرب ليبيا من أداء فريضة الحج».