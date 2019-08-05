خالد الفيصل: السعودية تستقبل الحجاج دون تمييز

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

أكد أمير منطقة مكة المكرمة،رئيس لجنة الحج المركزية، خالد الفيصل، أن السعودية تفتح أبوابها دائماً لاستقبال الحجاج من أي مكان بدون تمييز. وقال في مؤتمر صحافي، إن 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من كافة القطاعات، معلناً عن وصول 1.6 مليون حاج إلى السعودية حتى الآن.

وقال رداً على سؤال حول ما تقوم به قطر تجاه السعودية «السعودية لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع»، وأضاف «السعودية لا تشارك في البذاءات والمهاترات التي يطلقها المعادون للبلاد»، وأضاف: «إننا لسنا مسؤولين عما يفعلونه، بل نحن مسؤولون عما نفعله نحن، مبيناً أن المملكة هيأت السبل جميعاً لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج».

وأوضح أنه تمت إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح حج، وبلغ عدد المركبات المعادة التي لا تحمل تصاريح دخول للمشاعر أكثر من 144 ألف مركبة، وألقي القبض على 15 شخصاً ينقلون الحجاج بطريقة مخالفة، وأيضاً أغلق 181 مكتبَ حجٍّ وهمياً.

توجيهات

وأكد خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب جولة له في المشاعر المقدسة، وترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية، أن توجيهات القيادة واضحة، ببذل كل ما يسهم في راحة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم براحة وأمن واطمئنان.

وحول رسالته لضيوف الرحمن، دعا الأمير خالد الفيصل، الحجاج للتفرغ للحج والعبادة، وإكمال هذه الرحلة الإيمانية، والابتعاد عن الأمور الأخرى. وأكد السعي نحو جعل مكة المكرمة مدينة ذكية بالفعل، وليس بالقول، وقد بدأنا مرحلة التحول الرقمي.

وقال: «ليس هناك حياد في حب هذه البلاد، فإما أن يحبها أو يعاديها، فمن يحبها فأهلاً به وسنساعده، ونشاركه في أن ننهض بهذه البلاد إلى المكانة التي تستحق إنساناً ومكاناً، أما من يعاديها، فليس له من قبلنا إلا المواجهة بالعمل، وليس بالكلام والتمنيات والدسائس والخدع، وكل الوسائل التي تستخدم ضدنا، نحن أرقى من هذا المستوى، فمن أراد أن يسهم معنا في إصلاح بلادنا وبلادهم والعالم أجمع، فنحن نتشرف لأن نكون وسيلة إصلاح للإنسان والمكان والمجتمع».

وختم الأمير خالد الفيصل، حديثه بالتأكيد على أن المملكة لن تشارك أحداً في البذاءات والمهاترات، وأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، نحن أكبر من كل هذا، ولن نرد عليهم.

مواقف

وكان الأمير خالد الفيصل، افتتح مبنى المواقف الذكية بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، ويتكون المشروع من 13 طابقاً، و550 موقفاً، و10 مداخل ومخارج للمبنى، وصالات انتظار ودورات مياه.

ودشن محطة تحويل الكهرباء (النسيم)، وتبلغ سعة المحطة 20 م.ف.، وتحوي 34 مغذياً متوسط الجهد، وتقدم الخدمة لأكثر من 19 ألف مستفيد. كما افتتح المستشفى الميداني للخِدْمات الطبية للقوات المسلحة بمزدلفة، واطّلع على استعدادات المستشفى لاستقبال ضيوف الرحمن، ويضم عدة أقسام، منها الأشعة، والمختبر، والطوارئ، والتنويم، والإفاقة، والعمليات، وتبلغ طاقته السريرية ‏من 500 سرير إلى 730 سريراً خلال موسم ‏حج العام الحالي. واطلع ‏على مشروع خادم الحرمين الشريفين، لترجمة خطبة عرفات للغات الخمسة المعتمدة، وهي الإنجليزية، والفرنسية، والملاوية، والأوردو، والفارسية.

جولة

بدأت جولة الأمير خالد الفيصل أمس، بالوقوف ميدانياً على جاهزية القطاعات ذات العلاقة لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم لموسم حج العام الحالي في المشاعر المقدسة، إضافة إلى ترؤسه اجتماعَيْ لجنة الحج المركزية والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج.