السعودية تدشّن منظومة تطبيقات ذكية متطورة

المصدر: أبوظبي - وام

في إطار جهودها الحثيثة لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل تحركاتهم بين المشاعر المقدسة، دشنت المملكة العربية السعودية العام الماضي، مبادرة «حج ذكي» التي تنفذها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقدم من خلالها خدمات رقمية، تضم تطبيقات تفاعلية تسهم في مساعدة الحجاج على أداء المناسك بسهولة ويسر.

نجاح

وفي ظل النجاح الكبير الذي حققته هذه المبادرة، التي استفاد منها نحو 250 ألف حاج الموسم الماضي، جرى الشهر الماضي، إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة التي تشتمل على منصة تدريب تطوعية، لتدريب العاملين في خدمة الحجاج، ومنصة واقع افتراضي لتدريب الحجاج على أداء المناسك، إضافة إلى منصة لتطبيقات الهواتف الذكية. وتوفر مبادرة «حج ذكي»، تطبيقات ذكية عدة على الهواتف المتحركة، منها تطبيق «مناسكنا»، الذي يقدم خدمات متنوعة لمستخدميه، كخرائط مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة، وتحتوي تلك الخرائط على مجموعة كبيرة من المواقع التي تهم الحاج. ويقدم التطبيق، المساعدة للحاج خلال رحلته بالمملكة لأداء المناسك، حيث يستخدم التطبيق خرائط بالغة الدقة للأماكن المقدسة، مأخوذة من الأقمار الصناعية، تساعد ضيوف الرحمن على التأكد من وجودهم في المكان المناسب، كما أنه يمكن لمستخدم التطبيق، من خلال استخدام تقنية تحديد الموقع، تحديد مواقع رفقائهم أثناء الرحلة، وإيجاد أقرب طريق ممكن للوصول إليهم.

المقصد

كما يتوافر أيضاً تطبيق «المقصد»، الذي يعد نظاماً إلكترونياً للملاحة بالمسجد الحرام، ويهدف إلى مساعدة زوار مكة المكرمة على تحديد مواقعهم بدقة داخل أروقة المسجد الحرام، ومعرفة طريقهم إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه، ليسهل تنقلاتهم ووصولهم إلى وجهتهم المختلفة.