برنامج ضيوف خادم الحرمين يحقق حلم مسن من جزر القمر

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

حقق برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة حلم مسن من جزر القمر، حيث حط رحاله في الأراضي المقدسة. وقال الحاج عبدالسلام: «أبلغ من العمر 64 عاماً، وأعمل في زراعة الموز منذ سنوات طويلة، حيث يعينني محصوله على تكاليف الحياة، وتحقق حلم حياتي هذا العام مع برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة وأحمد الله على ذلك».

وأكمل حديثه: «وصلت ليلة البارحة وشاهدت الكعبة المشرفة بالعين المجردة، وكدت أطير فرحاً لرؤيتها والطواف حولها ورؤية المسجد الحرام ولله الحمد». أيضاً أفاد أن ضيق الوقت وقلة توفر المال كانا سبباً في تأخره عن أداء فريضة الحج طيلة حياته.

كما أوضح عبدالسلام أنه ودع أسرته وجاء لأداء مناسك الحج، وبعد أيام قلائل سيكون في مشعر منى المقدس للمكوث فيها ليوم التروية لإكمال مناسك الحج، وسينقل تلك المشاهد لأسرته.

من جهة أخرى، ثمن الحاج عبدالسلام التسهيلات التي قدمتها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولجميع حجاج بيت الله الحرام، كما قدم شكره للقائمين على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين على العناية والحفاوة التي وجدوها.