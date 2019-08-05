وزارة الدفاع السعودية تسخّر جميع إمكاناتها لخدمة الحجيج

المصدر: الرياض - وكالات

أنهت وزارة الدفاع السعودية جميع الاستعدادات اللازمة لمشاركتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1440هـ، ضمن الجهود المبذولة من الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل وتأمين راحة ضيوف الرحمن في منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة، وذلك انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، على تذليل جميع العقبات وتسخير كافة الإمكانات التي تسهم في أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

وقامت قيادة منطقة الطائف بالإشراف المباشر على تأمين كافة المتطلبات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج وزارة الدفاع طيلة فترة الحج، كما تشرف على قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة من وزارة الدفاع في مهمة الحج.

وقامت القوات البرية بتأمين وتجهيز قوة واجب من الشرطة العسكرية للمساندة.

مساندة

وتساند القوات الجوية بسرايا الأمن والحماية في المطارات وتغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة، وتوفير الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية في المشاعر المقدسة لتنفيذ الخطة الأمنية؛ تحسباً لأي طارئ وتوفير الطائرات العامودية للتغطيات الإعلامية والتصوير الجوي.

قوة

من جانبها وفرت القوات البحرية مجموعة من الغواصين بكامل تجهيزاتهم مزوّدين بقوارب مطاطية للإسهام في عمليات البحث والإنقاذ تحسباً لهطول الأمطار ووصول السيول إلى المشاعر المقدسة لدعم قوات الدفاع المدني، بالإضافة إلى المساندة في المنافذ البحرية. فيما أكملت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كامل استعداداتها الصحية بطاقة استيعابية تجاوزت 700 سرير وتوفير كل إمكاناتها الصحية والوقائية وطاقتها البشرية والفنية والتقنية لحجاج بيت الله الحرام من خلال خدمات صحية متكاملة بمستشفى القوات المسلحة والمستشفيات الميدانية المتنقلة ومراكز إسعافية ثابتة ومتحركة في المشاعر المقدسة.