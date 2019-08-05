6336 مشرفاً ومُتابعاً في خدمة ضيوف الرحمن

المصدر: مكة - وكالات

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ضمن سجل إحصاءات الحج أن عدد القوى العاملة في تقديم خدمات الإشراف والمتابعة لضيوف الرحمن هذا العام بلغ 6336 مشرفاً ومُتابعاً، منهم 156 سيدةً، للإشراف على أعمال الحج من جميع الأجهزة الحكومية والخدمية منذ وصول الحاج وحتى مغادرته

وأوضحت الهيئة أن 6 جهات حكومية تقدم خدمات الإشراف والمتابعة، هي: إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يقومون بدعم أعمال الحج والعمرة ومراقبتها لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين زوار المسجد النبوي الشريف.