(فيديو) لماذا أوقف العاهل الأردني موكبه في دوار الداخلية؟

المصدر: البيان الالكتروني

يتداول الآن وعلى نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وهو يفاجىء اليوم الأحد مجموعة من العاملين في الميدان على دوار الداخلية من بينهم شرطيات سير وعامل وطن أثناء أداء واجبهم.

وأوقف الملك عبد الله الثاني موكبه لمصافحة العاملين والثناء على جهودهم وإخلاصهم في العمل، بحسبما أفادت "روسيا اليوم" نقلاً عن وسائل إعلام أردنية.