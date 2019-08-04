تعاون مصري أمريكي في التعليم والتكنولوجيا والصحة

المصدر: وام

وقعت مصر وأمريكا، اليوم 4 اتفاقيات منح في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار بحوالي 60 مليون دولار.

وقع الاتفاقيات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، وشيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

والاتفاقيات هي، المرحلة الثانية لاتفاقية تحسين النتائج الصحية والمرحلة الرابعة لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية والمرحلة الرابعة في اتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والمرحلة الثالثة من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر.