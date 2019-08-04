الشرعية تتقدّم في عمق صعدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

وجّهت قوات الشرعية اليمنية ضربة لأكاذيب ميليشيا الحوثي الإيرانية، التي زعمت سيطرتها على نقاط داخل الأراضي السعودية، حيث حرر الجيش اليمني مرتفعات جبلية استراتيجية في عمق محافظة صعدة، مع تقدم وحدات أخرى في شرقي وغربي المحافظة، المعقل الرئيس للميليشيا.



ووفق مصادر عسكرية فإن قوات الجيش الوطني حررت مرتفعات في مديرية الصفراء الواقعة في قلب صعدة وأكبر مديريات المحافظة بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، حيث سيطرت بشكل تام على جبال «الدخاس» و«الخضاض»، بعد معارك ضارية مع الميليشيا المدعومة إيرانياً، وألحقت بها خسائر كبيرة، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا واستعادة كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالتزامن مع استمرار المواجهات مع ميليشيا الحوثي في مركز مديرية كتاف شرقي المحافظة. وقامت وحدات من الجيش بملاحقة الميليشيا في مديريات رازح وقطابر غربي صعدة.



وفي الحديدة، واصلت الميليشيا خرق اتفاق الهدنة واستهدفت بالمدفعية والأسلحة المتوسطة مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس. وفي صنعاء، أطلقت ميليشيا الحوثي حملات تجنيد جديدة في ظل انهيار خطوطهم الدفاعية في صعدة وعدد من الجبهات الأخرى.



ودانت الولايات المتحدة والأردن بشدة الهجمات الإرهابية التي شنّها تحالف الإرهاب (الحوثي - داعش - القاعدة) جنوبي اليمن خلال اليومين الماضيين.

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