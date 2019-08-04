إجراء 297 عملية قلب مفتوح وقسطرة للحجاج

المصدر: الرياض - وكالات

أفادت وزارة الصحة السعودية بأن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن، مشيرة إلى أنه تم إجراء 297 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، إضافة إلى 921 عملية غسيل كلوي و44 عملية مناظير، و293 عملية جراحية مختلفة، بالتزامن عقد الدفاع المدني بالحج، الاجتماع التنسيقي للجهات المشاركة في تنفيذ خطة الإخلاء الطبي وخطة مواجهة حوادث المواد الخطرة، واطمأن على جاهزية الفريق لمواجهة الطوارئ.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقّوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم الثاني من ذي الحجة 190719 حاجاً وحاجة، حيث أجريت 297 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية.

وأضافت: أجريت 921 عملية غسيل كلوي و44 عملية مناظير، و293 عملية جراحية مختلفة، بينما جرى دخول 1297 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل أربع حالات ولادة، فيما بلغت حالات الإجهاد الحراري 20 حالة.

عقد الدفاع المدني بالحج، الاجتماع التنسيقي للجهات المشاركة في تنفيذ خطة الإخلاء الطبي وخطة مواجهة حوادث المواد الخطرة في حالات الطوارئ، خلال موسم الحج هذا العام؛ للوقوف على مدى الجاهزية لاستعداد الجهات المشاركة في الخطة والخطوات التنسيقية بينهم؛ لأداء الأدوار والمهام المحددة بالخطط المعدة مسبقاً في هذا الشأن بتكامل وانسجام من أجل تحقيق السلامة العامة لحجاج بيت الله الحرام. وناقش الاجتماع إجراءات دعم فرق الإخلاء الطبي بالفرق الطبية والإسعافية من قبل الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة خلال يوم عرفة، والتي تتمركز في محيط مسجد نمرة وجبل الرحمة.