تسهيلات السعودية بدّدت كذبة قطر السنوية عن «تسييس الحج»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

انقلبت حملة ذباب تنظيم الحمدين الالكتروني التي أطلقها عبر «تويتر» عليه، وبدد مغردون عرب الأكاذيب التي أطلقها خليفة بن حمد شقيق أمير قطر، على هاشتاق، شارك فيه مرتزقة «الحمدين» وذبابه الإلكتروني، وقام خلاله بترديد الأكاذيب نفسها لتنظيم «الحمدين» التي تزعم وضع السعودية عراقيل أمام حجاج قطر، محاولاً في الوقت نفسه تبرير جريمة الدوحة بمنع القطريين من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وانقلب الهاشتاق على مطلقيه سريعاً، بعدما شارك فيه مغردون من دول عدة قاموا بالدلائل والبراهين بتفنيد أكاذيب تنظيم «الحمدين»، ونشروا من داخل المملكة، صوراً ترحيبية بحجاج قطر من داخل المخيمات التي خصصتها وزارة الحج والعمرة السعودية للحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام، بعد أن يسرت لهم كل السبل لأداء الفريضة وخصصت لهم مواقع إلكترونية للتسجيل واختيار الحملات التي يريدونها. ولم توفر السعودية ومسؤولوها أي فرصة إلا وأكدوا ترحيبهم بحجاج قطر، داعين سلطات الدوحة لإزالة العراقيل من أمامهم.

أكاذيب جديدة

ومع تواصل توافد ضيوف الرحمن لأداء الركن الخامس، صعّد تنظيم «الحمدين» مجدداً حملاته لتسييس الحج، محاولاً تبرير جريمته بمنع الحجاج من أداء الفريضة التي تهفو إليها أفئدة المسلمين حول العالم. في مقابل الحملات القطرية المتواصلة لتسييس الحج، تواصل السعودية دون كلل أو ملل محاولاتها المستمرة لإثناء تنظيم «الحمدين» عن المضي في جريمته بمنع القطريين من أداء الحج، وتيسير كل السبل لهم لأدائه، وأكملت السعودية جميع استعداداتها لاستقبال حجاج قطر في أي وقت.وفي هذا الصدد تم تجهيز المخيمات التي خصصتها وزارة الحج والعمرة للحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام.