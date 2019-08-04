إقالة مسؤولين أمنيين عراقيين بعد فرار 15 موقوفاً

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

أعلنت السلطات العراقية أنّها أقالت ثلاثة مسؤولين أمنيين، هم قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ، وذلك بعد هروب 15 موقوفاً بتهم إتجار بالمخدّرات من مركز شرطة شرقي العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنّ وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري يعفي قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم بعد هروب 15 سجيناً من مركز شرطة القناة.

وكان مصدر أمني أعلن فرار الموقوفين من مركز شرطة القناة الواقع قرب مدينة الصدر شرقي بغداد بعد شجار مع عناصر المركز. وأوضح المصدر أنّ شجاراً اندلع بين الموقوفين وعناصر الشرطة، فتمكّنوا بعد ضرب الحرّاس من الفرار إلى خارج أسوار مركز الشرطة. وأوضح المصدر أنّ جميع الموقوفين الفارّين مطلوبون بتهمة الإتجار بالمخدّرات.