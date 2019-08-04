المصدر: طرابلس- البيان

في خطوة، هي الأولى من نوعها منذ تدشين عملية «طوفان الكرامة»، أعلن سفير ليبيا لدى أفريقيا الوسطى، انشقاقه وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج. وكشف السفير في كلمة مصورة، انحيازه التام للسلطات الشرعية في ليبيا، مشيراً إلى أن إيمانه بالواجب الوطني تجاه الوطن، هو ما وضعه أمام هذا الموقف التاريخي.

ودعا السفير أعضاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج، للوقوف صفاً واحداً لمصلحة الوطن.

وقال مغيب إن الانشقاقات ستتوالى قريباً، مؤكداً أن الجميع سيلحظ الانهيار السريع للمليشيات الإرهابية خلال الأيام المقبلة.

إعفاء

أعفى وزير الداخلية العراقي قائد شرطة بغداد وعدداً من الضباط من مهامهم بعد هروب 15 سجيناً من مركز شرطة القناة في بغداد. وأعلن مسؤول أمني عراقي أن شجاراً اندلع بين الموقوفين وعناصر الشرطة، فتمكنوا بعد ضرب الحراس من الفرار إلى خارج أسوار مركز الشرطة.

وأوضح المصدر «أن جميع الموقوفين الفارين مطلوبون بتهمة الاتجار بالمخدرات». وباتت مشكلة المخدرات مشكلة كبيرة تؤرق السلطات العراقية، وتعلن سلطات الحدود بشكل يومي إيقاف تجار مخدرات على الحدود العراقية الايرانية المصدر الرئيسي لها. بغداد-وكالات