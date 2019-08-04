وكالة شؤون المسجد النبوي.. توجيه وإرشاد بـ 7 لغات

المصدر: المدينة المنورة - واس

تمثّل مهام توجيه وإرشاد الحجاج والزائرين بالأمور الشرعية والعلمية جزءاً من الخدمات التي يقدمها منسوبو وكالة شؤون المسجد النبوي لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وتتضمن هذه المهام ترجمة خطبة الجمعة إلى لغات عدة، وتقديم الدروس العلمية، والإشراف على زيارة الروضة الشريفة.

وتتولى إدارات الشؤون العلمية والفكرية والشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة النسائية بوكالة شؤون المسجد النبوي تنفيذ أعمال توجيه وإرشاد الزائرين، والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم، وتوجيههم للصفة الصحيحة للسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه، رضي الله عنهما.

كما تشتمل المهام على أعمال الترجمة للزوّار باللغات المختلفة، ومتابعة المخالفات العقيدية والأخلاقية بصفة عامة، والإشراف على زيارة النساء للروضة الشريفة، وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع إلقاء الدروس العلمية والشرعية داخل المسجد النبوي، ونشر الدروس ونقلها عبر مواقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن المهام الميدانية، التي تعدّ جزءاً من الخطة التشغيلية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لموسم الحج هذا العام، تزويد المسجد النبوي بالمصاحف والترجمات، وتسجيل وحفظ جميع ما يلقى في المسجد النبوي من دروس وخطب وتلاوات ونسخها للزوار مجاناً، إضافةً إلى تنظيم ومتابعة شرح الدروس والمتون العلمية، وإعداد ونشر الإدارات التوعوية والتوجيهية بلغات عدة، والإشراف على الحلقات بالمسجد النبوي.