إطلاق «سجل الحج الإحصائي» يشمل جهود 40 جهة حكومية

المصدر: الرياض - وكالات

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، السجل الإحصائي لموسم حج هذا العام، الذي أوضحت من خلاله مواعيد النشر الخاصة بإحصاءات الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في المملكة لضيوف الرحمن، إضافة إلى إحصاءات حصر حُجاج الداخل والخارج، ومجموعة من مؤشرات إحصائية لإدارة أعمال الحج والمتعلقة ببيانات رحلات ركاب قطار الحرمين والمشاعر المقدّسة، والمركبات على الطرق الرئيسة لمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والكثافة البشرية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي، أنَّ السجل الإحصائي من خلال ما يحتويه من إحصاءات وأرقام وبيانات ومؤشرات ذكية، هو خلاصة البيانات الإحصائية التي ستصدرها الهيئة خلال موسم الحج، والناتجة من تنفيذ ثلاثة مشاريع إحصائية بالتشارك مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في الحج.

وبيّن أن «السجل الإحصائي» يهدف إلى توضيح الجهود التي تُقدِّمها أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة لضيوف الرحمن، حيث سيتم الإعلان تباعاً وعبر السجل الإحصائي للحج على الموقع الرسمي للهيئة عن إحصاءات خدمات الإشراف والمتابعة، وإحصاءات الخدمات العامة، وإحصاءات الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضح أنه «بعد ذلك سيتم النشر وبشكل دوري كل ست ساعات عن أعداد حجاج الداخل ابتداءً من اليوم السابع من ذي الحجة إلى أن يتم إعلان إجمالي أعداد الحجاج من الداخل والخارج مساء يوم عرفة.