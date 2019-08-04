حملة للتحصين ضد الكوليرا في 5 مديريات

المصدر: عدن - سبأنت

دشنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، أمس، الجولة الثانية من حملة التحصين ضد الكوليرا، بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي، انطلاقاً من مديرية دارسعد بعدن، وتستمر حتى الـ8 من الشهر الجاري.

وتستهدف الحملة 520 ألف شخص موزعين على خمس مديريات بثلاث محافظات، وتشمل مديرية دارسعد في عدن، ومديرية القاهرة في تعز ومدينتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع.

ودشن مدير عام مكتب الصحة بعدن الدكتور جمال خدابخش، ومعه مدير عام صحة الأسرة بوزارة الصحة محمد راجامنار، وفيصل الصاعدي مدير التحصين بعدن، ومدير مكتب الصحة بدارسعد الدكتور ثروت إسحاق، فعاليات الجولة الثانية من الحملة.