ضبط كميات كبيرة من الأسلحة في الخرطوم

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن رئيس المخابرات العامة في السودان الفريق الركن أبو بكر دمبلاب ضبط كميات كبيرة من الأسلحة فى حملة أمنية فى الخرطوم.

وقال دمبلاب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المخابرات العسكرية الفريق الركن جمال عبد المجيد في مقر جهاز المخابرات العامة في الخرطوم، إن هذه الضبطية تشير إلى دور جهاز المخابرات العامة في ضبط الأمن، رغم الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن الضبطية شملت بنادق كلاشينكوف وجرينوف، إلى جانب كمية كبيرة من الذخائر، فضلا عن أنواع مختلفة من المخدرات، موضحاً أن جهاز المخابرات يعمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمنظومات الأمنية الأخرى، من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة والمخابرات العسكرية، ومؤكداً أن الجهاز سيعمل على كل ما يؤدي ويقود إلى الاستقرار والأمن في السودان.

من جانبه، أشاد رئيس المخابرات العسكرية بـ "الإنجاز الكبير الذي حققه جهاز المخابرات العامة، في هذه الظروف الجديدة"، وقال إن هذه الضبطية تؤكد مهنية المخابرات العامة ويقظتها ودورها الكبير في استقرار الأوضاع الأمنية في السودان، مؤكد أن السودان يملك جهازاً للمخابرات يتمتع بكل الإمكانيات والقدرات العالية في إطار الاستقرار وتحقيق الأمن فى السودان.

وأضاف أن جهازي المخابرات العسكرية والعامة يعملان في منظومة واحدة من أجل الاستقرار، خصوصاً في ظل المهددات المعلومة داخل الخرطوم أو في الولايات الأخرى أو عبر الحدود.