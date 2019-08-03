قيادي بالحرية والتغيير لـ«البيان»: قوائم مرشحي إدارة الفترة الانتقالية جاهزة

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، جهازية التحالف الذي قاد الاحتجاجات في السودان بالقوائم المطلوبة من المرشحين لإدارة الفترة الانتقالية، وقال صالح لـ«البيان» إن إعلان هياكل السلطة الانتقالية سيتم فور التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، الذي من المقرر أن يحضره عدد من قادة الإقليم، وأعلن اكتمال المشاورات بشأن ممثلي التكتل في مجلس السيادة، بجانب حسم اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء. وأضاف: «قوائم مرشحينا جاهزة لكل المستويات».

وقال صالح في تصريح لـ «البيان» إن قوى الحرية والتغيير توافقت مع المجلس العسكري على جدول حول خطوات تشكيل هياكل الحكم الانتقالي، ابتداءً من التوقيع بالأحرف الأولى على ما تم الاتفاق عليه، وانتهاءً بتشكيل الحكومة والمجلس التشريعي، وتوقع أن يتم التوقيع اليوم بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية، بينما سيتم التوقيع النهائي بحضور من المجتمع الإقليمي والدولي والوسطاء.