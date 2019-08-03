ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مطار الشعيرات السوري إلى 13 شخصاً

المصدر: ا ف ب

ارتفعت حصيلة القتلى من عناصر الجيش السوري والقوات الموالية له الذين قتلوا السبت في انفجار ذخائر بمطار عسكري في وسط سوريا إلى 31 قتيلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي كان أعلن في حصيلة سابقة سقوط 12 قتيلاً.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ حصيلة الانفجارات "التي لم تعرف أسبابها بشكل واضح بعد"، والتي وقعت السبت في مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص الجنوبي الشرقي "ارتفعت إلى 31 قتيلاً من عناصر الجيش السوري والقوات الموالية له ".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أعلنت في وقت سابق أنّ الانفجار نتج من "خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية"، مشيرة إلى "ارتقاء عدد من الشهداء" من دون تحديد الحصيلة.

وبحسب عبد الرحمن فإنّه "لم يعلم حتى اللحظة أسباب الانفجار، ما إذا كانت مفتعلة أو ناجمة عن استهداف أم أنّها نتيجة خلل فني".

ولفت مدير المرصد إلى أن "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين".