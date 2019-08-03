مذكرة تفاهم بين الإمارات والسعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: وام

أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقام معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسعادة سيف هادف الشامسي نائب المحافظ، وعلي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، باستقبال العميد عتيبي بن خضر المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية والوفد المرافق له.

وعقد اجتماع قبيل توقيع مذكرة التفاهم تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقام علي فيصل باعلوي والعميد عتيبي بن خضر المالكي بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجهتين من خلال تدعيم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.