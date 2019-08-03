مليونان يؤدون صلاة الجمعة بالحرمين الشريفين

المصدر: الأراضي المقدسة - وكالات

وسط تنظيم وانسيابية كاملة في الحركة أدى قرابة مليوني مصلٍّ صلاة الجمعة الأولى في شهر ذي الحجة بالحرمين الشريفين.

وأدى أكثر من مليون ونصف المليون صلاة الجمعة بمكة المكرمة في أجواء روحانية في ظل رعاية شاملة ووسط منظومة من الخدمات المتميزة .

وكان المسجد الحرام شهد تدفق المصلين منذ الصباح الباكر وحرصت الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الحج على توفير كافة الخدمات وقد امتلأت أروقة المسجد الحرام وأدواره وساحاته بالمصلين وجندت جميع الجهات المعنية طاقاتها البشرية والآلية لخدمتهم وراحتهم وحرص الجميع على أداء هذه الخدمة بروح الفريق الواحد متكاتفين متعاونين فيما بينهم.

واتسمت الحركة المرورية بالمرونة والانسيابية بفضل الخطة المرورية التي أعدت وحرص القائمون عليها على تنفيذها ميدانيًّا وفق ما هو مرسوم لها. فيما كثفت القطاعات الأمنية جهودها وانتشر رجال الأمن بكافة أروقة وأدوار وساحات المسجد الحرام لتنظيم عملية دخول وخروج المصلين

تنسيق وتعاون

وفي المدينة المنورة أدى أكثر من نصف مليون مصلٍّ صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الذي شهد منذ الساعات الأولى من الصباح توافد المصلين الذين امتلأت بهم أروقته وأدواره.