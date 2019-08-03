قرقاش: تجاوزنا محنة غزو الكويت بالتعاون الصادق

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، بمناسبة ذكرى الغزو العراقي للكويت، أن نجاح تحرير الكويت تحقق بهمّة شيوخها وشعبها وبتضامن الخليج بقيادة سعودية تاريخية.

وقال معاليه في تغريدة على «تويتر»: «تعود ذكرى احتلال الكويت المؤلمة وسط ظروف إقليمية خطيرة، تجاوزنا محنة الغزو بالتعاون الصادق والعمل المشترك وبإدراك واعٍ أن مصيرنا مرتبط، نجح تحرير الكويت بهمّة شيوخها وشعبها وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير بقيادة سعودية تاريخية وبدعم عربي دولي غير مسبوق».

وحلت يوم أمس الذكرى الـ 29 للغزو العراقي للكویت التي أظهرت موقفاً عربياً تاريخياً بقيادة المملكة العربية السعودية؛ لإنهاء المحنة وسط دعم دولي غير مسبوق.

