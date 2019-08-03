الاحتلال يطلق النار بغزة ويهدم خيمة في القدس

المصدر: غزة - وكالات

أطلقت قوات الاحتلال، نيران رشاشاتها قرب موقع ملكة شرقي مدينة غزة تجاه خيم العودة، من دون وقوع إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه سيطلق النار تجاه أي فلسطيني يتجاوز السياج الحدودي شرقي قطاع غزة. وقال موقع مفزاك لايف، إن الجيش الإسرائيلي قرر تغيير قواعد إطلاق النار على المتظاهرين قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة. وأضاف الموقع، إن الجيش قرر إطلاق النار الحي على المتظاهرين، حال اقترابهم من السياج الحدودي في أعقاب عملية خان يونس جنوبي قطاع غزة.

إطلاق صاروخ

كما أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة، أمس، صاروخاً تجريبياً تجاه البحر من غزة وذلك في إطار تطوير قدراتهم العسكرية. وهدمت قوات الاحتلال، فجر أمس، خيمة الاعتصام والتضامن في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة. وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة حي وادي الحمص، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت الحي وقامت بهدم الخيمة ومصادرتها بالكامل ثم انسحبت من المنطقة. وأضاف إن أهالي الحي أقاموا الخيمة قبل يومين لاستقبال الوفود الرسمية والشعبية المتضامنة مع أهالي الحي بعد هدم منازلهم وتشريدهم منها.