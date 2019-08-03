العراق يؤكد التزامه بحل أزمة المفقودين الكويتيين

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، أنّ الاتصالات العراقية الكويتية بالتعاون مع بعثة الصليب الأحمر في بغداد، أسفرت عن العثور على 32 من رفات المفقودين الكويتيين على خلفية الغزو العراقي للكويت في مثل هذا اليوم من عام 1990.

وقال أحمد الصحاف، الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان: «تسعى السلطات العراقـية باهتمام بالغ لإنهاء آثار المأساة الإنسانـيّة التي تعرض لها الأشقاء الكويتيون إبان الاجتياح الصدامي لبلادهم في العام 1990، والتوصل إلى مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين». وأوضح: «تمكن الفريق الفني العراقي المعني وبمشارَكة بعثة الصليب الأحمر في بغداد من العثور على إحدى المقابر الجماعية في محافظة المثنى في السادس من مارس الماضي، تضم رفات 46 شخصاً وأسفرت النتائج الأولية للتحليل الجيني عن أن 32 من هذه الرفات عائدة للمفقودين الكويتيين».

وذكر أن وزارة الخارجية ترأست الوفد العراقي إلى اجتماعات عمان للجنة الفنية الفرعية الــ 109 واللجنة الثلاثية الـ 48 وستعمل مع الجانب الكويتي لنقل هذه الرفات، وإتاحة كل الدعم المناسب لتيسير النشاطات القادمة وأن العراق يؤكد أنه لن يدخر جهداً من أجل تحديد مصير باقي المفقودين.