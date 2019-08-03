اجتماع في الأردن يناقش ألغام الحوثي

المصدر: عمان - سبأنت

شارك البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام في اجتماع المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية الذي نظمه المشروع الإنمائي للأمم المتحدة بالعاصمة الأردنية عمان.

وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد ركن أمين العقيلي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الهدف من الاجتماع، إشعار المانحين والداعمين من دول و منظمات عن إنجازات النصف الأول من عام 2019 وأخذ تصور أفضل عن كارثة الألغام ومخلفات الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي بانقلابها على الحكومة الشرعية، ولمعرفة المعوقات والتحديات والصعوبات التي تواجه البرنامج اليمنى للتعامل مع الألغام.

وأشار إلى أن المركز قدم عرضاً شرح خلاله التحديثات الأخيرة، وعلى رأسها طلب التمديد الذي تقدم به اليمن إزاء المادة الخامسة من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، وعرض مجموعة من التحديات الجديدة.