أرض الحرمين تستقبل ضيوف الرحمن بخدمات متكاملة

المصدر: مكة - وكالات

تزينت أرض الحرمين، بمقدم ضيوف الرحمن الذين وصلوا عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وسط استعدادات شملت المجالات كافة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وبلغ عدد الحجاج القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام مليوناً و400 ألف و645 حاجًّا وحاجة، حسب التقرير الإحصائي الصادر عن مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس التابع لوزارة الحج والعمرة، وسط استقبال محشود بالحفاوة من المملكة العربية السعودية التي وضعت احتياطاتها كافة لراحة الحجيج، ووفرت صحة مكة أجهزة للترجمة الآلية الفورية في المراكز التي تقدم الخدمات الصحية إلى 120 لغة.

وأوضح التقرير الإحصائي أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية حتى فجر أمس 1.308.265حاجًّا، فيما وصل نحو 81.472 حاجًّا عبر المنافذ البرية، في حين وصل عبر المنافذ البحرية 15.905 حجّاج، منهم 1.205.611 في مكة المكرمة، و200.001 في المدينة المنورة.

استقبال الضيوف

وأفاد التقرير بأن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة استقبل أعلى نسبة من حجاج الخارج 608.445 حاجًّا، في حين استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 589.445 حاجًّا وحاجّة، واستقبلت المنافذ المتقدمة الخاصة بمبادرة طريق مكة ما مجموعه 153.298حاجًّا، منهم 58.306 قدموا من مطار جاكرتا، و47.415 من مطار دكا، و29.770 من مطار كوالالمبور، و15.908 من مطار إسلام آباد، و1.899 من مطار تونس، في حين استقبل ميناء جدة الإسلامي 15.908 حجّاج.

وبدأت الوزارة والجهات الشركاء في منظومة خدمات الحجاج باستقبال ضيوف الرحمن منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة عبر منافذ المملكة المختلفة البرية والبحرية والجوية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة برعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء. إلى ذلك وفرت «صحة مكة المكرمة»، 53 جهاز ترجمة لمشروع الترجمة الآلية عن طريق التسويق للبرنامج من خلال إدارة المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة، بتوفير أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة، لتسهيل التواصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها بمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمشاعر ومستشفيات مكة المكرمة.

حجاج نيوزيلندا

وفي سياق ذي صلة وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أُولى الدفعات من ذوي شهداء الحادث الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا، لأداء مناسك الحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك للحج والعمرة والزيارة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، في استقبال الضيوف لدى وصولهم إلى المطار امس. ووجّه الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق هذا الشهر باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا. يذكر أن الحادث الإرهابي الذي نفذه أسترالي من مؤيدي اليمين المتطرف في مارس الماضي، أسفر عن مقتل 51 شخصاً وإصابة عشرات المسلمين.