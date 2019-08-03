147 منظمة مدنية تدين جرائم الحوثي

المصدر: عدن ـ سبأنت

أصدرت 147 منظمة مجتمع مدني يمنية بياناً استنكرت فيه الصمت الإقليمي والدولي على جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين.

وجاء في البيان: «نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه ندين ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الجرائم المروعة بحق المدنيين والتي تؤكد تعمدها لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعمدها للقتل المباشر والممنهج واستهداف الأطفال والمدنيين، حيث ارتكبت ميليشيا الحوثي مطلع هذا الأسبوع مجزرتين دمويتين في مدينة تعز والتي أصيب جرائها 7 أطفال وشخص مدني آخر، كما قتل الطفلين زكريا خالد صالح حاتم، وشقيقته خلود خالد صالح حاتم عام ونصف والأخرى عشرة أعوام».

واستنكرت المنظمات الصمت المستمر وغير المبرر للمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إزاء ما يحدث من جرائم متكررة ومتعمدة ترتكبها الميليشيا الحوثية بشكل سافر ومتعمد وممنهج، وطالبت المجتمع الدولي بالإفصاح عن موقفه من جرائم الميليشيا الحوثية، وأكدت أن السكوت على هذه الجرائم تعتبره الميليشيا إذناً لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم.