تكييف مخيمات حجاج جنوب شرق آسيا في مشعر عرفات

المصدر: مكة المكرمة - واس

دشنت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا مشروع تكييف مخيمات الحجاج بمشعر عرفات، بحضور عدد من مسؤولي بعثات الحج بالدول المعنية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد أمين بن حسن أندرقيري أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المؤسسة بدعم وتوجيه ومؤازرة من وزارة الحج والعمرة على توفير أفضل سبل الراحة للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم لافتاً النظر إلى أنه سيتم خلال موسم الحج القادم 1441 استكمال تغطية المساحات المتبقية بأجهزة التكييف مبيناً أن جميع مخيمات حجاج جنوب شرق آسيا في مشعر عرفات الواقعة على مساحة تبلغ أكثر من 400 ألف متر مربع تم تحويلها إلى خيام مطورة في قرار استراتيجي ووقت قياسي.

شكر

وتقدمت مديرة شؤون الحج ممثلة الحكومة الإندونيسية د. إلهام سري باسم الحكومة الإندونيسية بخالص الشكر لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده على جهودهما في تقديم أفضل الخدمات والرعاية لضيوف الرحمن مقدرة في ذات الوقت جهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة وجميع العاملين معه لتطوير الخدمات وتحسينها للحجاج. وبينت أنه يلاحظ في كل عام المزيد من التحسين والتجويد في الأداء وتطوير الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات مما يؤكد حرص الجميع في هذه البلاد المباركة على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.