قرقاش: شركتنا مع السعودية صلبة وباقية وممتدة

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وان الشراكة بين البلدين صلبة وباقية وممتدة، متطرقاً إلى جملة من الملفات، من بينها إعادة الانتشار في الحديدة والتي تمت بالاتفاق مع المملكة، وكذلك الملف الإيراني حيث الموقف مشترك بتغليب الحل السياسي، فيما تحاول قطر الاصطياد في الماء العكر في انعكاس لتحول هذه الدولة إلى ظاهرة إعلامية، كما أشاد معاليه بالقرارات الأخيرة في السعودية واتخاذها خطوات واثقة نحو التجديد والتطوير، مؤكداً ان ما فيه خير للسعودية خير للإمارات والمنطقة.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، سلسلة تغريدات، تطرق فيها على صلابة العلاقات الإماراتية السعودية امام اليأس القطري في النيل منها.

وقال معاليه: "إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة الى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني".

وأضاف قرقاش بأن "أزمة قطر لم ترتبط حصريا بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والاضرار بجيرانها وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها الي ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى ان الشراكة السعودية الاماراتية صلبة وباقية وممتدة".

وقال معاليه: "مقال الأخ عبدالرحمن الراشد في غاية الأهمية في تناوله للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي ولن ينجحوا في مرادهم ابدا، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في افضل حالاته، وكم هو افضل للدوحة حلّ ازمتها بدلا من تعميقها".