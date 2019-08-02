داعش يعلن المسؤولية عن الهجوم الارهابي في عدن

المصدر: د ب ا

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الارهابي الدموي، الذي استهدف مركز شرطة في محافظة عدن، جنوب اليمن.

وذكر داعش في بيان على الانترنت أن تفجير السيارة المفخخة أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكان انفجار عنيف قد هز صباح أمس الخميس مقر شرطة الشيخ عثمان في محافظة عدن جنوبي اليمن ، حسبما أفادت صحيفة "عدن الغد"،نقلا عن شهود عيان .

كما نقلت عن مصدر أمني أن "مجهولين فجروا سيارة مفخخة في الشرطة".

وأوضح المصدر أن تفجير الشرطة استهدفها لحظة بدء الطابور الصباحي لأفراد الشرطة ، وأن عددا منهم سقط "ما بين شهيد وجريح".

وأضاف المصدر أن مبنى الشرطة تضرر بشكل كبير.

وكان ذلك أحد انفجارين وقعا في عدن.

وكان مصدر أمني أعلن إن انفجارين هزا مدينة عدن، استهدف أحدهما عرضا عسكريا في معسكر الجلاء، بينما استهدف الآخر مقر شرطة الشيخ عثمان.

وتبنى الحوثيون الهجوم الذي استهدف معسكر الجلاء.