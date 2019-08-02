الإرياني يشدد على بناء خطاب إعلامي يواجه الفكر الطائفي

المصدر: الرياض - سبأنت

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أهمية بناء خطاب إعلامي مهني وهادف يواجه الفكر الطائفي ودعوات تقسيم الوطن وتمزيق النسيج الاجتماعي التي تمارسها الميليشيا الحوثية من خلال وسائل الإعلام التي تمكنت من السيطرة عليها وبدعم من الإعلام الإيراني وإعلام حزب الله والمنظمات الأخرى التابعة لها.

واستعرض الإرياني في افتتاح ورشة عمل تدريبية للإعلاميين اليمنيين بمشاركة 42 إعلامياً من مختلف المؤسسات الإعلامية، ما تعرضت له المؤسسات الإعلامية العامة على يد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على الدولة ومؤسساتها.