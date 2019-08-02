مطالب بمجلس وطني يحسّن صورة مصر في الخارج

المصدر: القاهرة - البيان

شدّد عضو مجلس النواب المصري، ونائب رئيس البرلمان العربي، اللواء سعد الجمال، على ضرورة تكوين مجلس وطني لتحسين صورة مصر الذهنية في الخارج.

وذلك بعد وصول البلاد إلى درجة كبيرة من توثيق العلاقات على المستوى الدولي والإقليمي، فضلاً عما وصلت إليه داخلياً من نجاح سواء على مسيرة التنمية، أو على صعيد مكافحة الإرهاب.

وقال الجمال: إنّ ما تتعرض له مصر خلال الفترة الراهنة من محاولات لتشويه صورتها بالخارج والتآمر عليها، ووجود دولة إقليمية تسعى باستمرار نحو تخريب الداخل المصري؛ يتطلب سرعة إنشاء مجلس وطني تكون مهمته توضيح الحقائق وتنوير الرأي العام العالمي تجاه مصر والوعي بما يحدث فيها من نهضة وتنمية سواء كانت اقتصادية أو سياسية.

وتابع نائب رئيس البرلمان العربي: إن ما يزيد من أهمية وجود المجلس، ما حققته مصر من قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، في توطيد العلاقات مع الغرب والشرق والتعامل باستراتيجية مع كافة الدول، فضلاً عن دور دول المحور العربي المتمثّل في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، والاحتفاظ بالعلاقات العربية العربية مع كافة الدول، والاهتمام بالأمن القومي العربي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.