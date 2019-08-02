السيسي: مصر تدعم جهود حل عادل للقضية الفلسطينية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، أنّ مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وشدد السيسي، خلال استقباله جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الذي يزور القاهرة حالياً، على ضرورة الدفع قدماً بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي أكد خلال اللقاء قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى الحرص على مواصلة الارتقاء بها في كافة المجالات، فضلاً عن الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيّما في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة.

وأضاف الناطق، أن كوشنر نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس المصري، مؤكداً أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، وتطلعه لدعم جهود تنميتها وتطويرها على مختلف المستويات. كما أشاد بالدور والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتعزيز أسس الاستقرار والسلام في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

ونوه كوشنر بما حققته مصر من نجاح في ترسيخ الاستقرار رغم الوضع الإقليمي المتأزم، والنجاح الملموس في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود التنموية التي أحدثت طفرة في مجمل الأوضاع في مصر. ووفق الناطق، استعرض كوشنر الاتصالات التي يقوم بها الوفد الأمريكي مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعياً للدفع قدماً بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتـــشاور مع مصر في هذا الإطار.