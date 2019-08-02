شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزّة

المصدر: غزّة - وكالات

استشهد شاب فلسطيني، فجر أمس، بعد أن تبادل إطلاق النار مع قوة للاحتلال داخل مجمع مستوطنات أشكول إلى الشرق من خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي إنّ الشاب كان مسلّحاً وتسلل إلى داخل التجمع الاستيطاني، وفتح النار تجاه قوة عسكرية، ما أدى لإصابة ثلاثة جنود، بينهم ضابط بجروح متوسطة وجنديان بجروح طفيفة. كما قصفت قوات الاحتلال نقطة رصد للمقاومة قرب مخيم العودة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد سماع طلقات نارية في محيط غزة، وإلقاء قوات الاحتلال العشرات من قنابل الإنارة في تلك المنطقة.

كما زعم جيش الاحتلال أنّ فلسطينياً أطلق النار على دورية عسكرية شمال الضفة الغربية. وأضاف الجيش وفقاً لما نقلته المواقع الإسرائيلية، أنّ فلسطينياً يركب دراجة نارية فتح النار على قوة تابعة للجيش قرب مستوطنة بركان شمالي الضفة الغربية، من دون وقوع إصابات.

إلى ذلك، أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، أمس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضــية سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه يشتبه في ضلوع المعتقلين بما أسمتها نشاطات عنف، ضد المســتوطنين وقوات الاحتلال. وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في نشاطات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.