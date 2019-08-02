عون يدعو اللبنانيين إلى تضحيات اقتصادية لتجنب إجراءات قاسية

المصدر: بيروت- رويترز

حذّر الرئيس اللبناني ميشال عون، الشعب اللبناني، أمس، من مغبة ما يمكن أن تفرضه المؤسسات الدولية المقرضة على لبنان من خطط اقتصادية ومالية قاسية، ما لم يقدم تضحيات لإنقاذ البلاد من أزمته الاقتصادية.

وقال عون خلال كلمة بمناسبة عيد الجيش، إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية قاسية، إلا أن اللبنانيين قادرون على تجاوزها، وإنقاذ الوطن من براثنها، إذا عقدوا العزم. وأضاف: «التضحية المرحلية مطلوبة من كل اللبنانيين من دون استثناء لتنجح عملية الإنقاذ، فإن لم نضحِ اليوم جميعاً ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا، فإننا نخاطر بفقدها كلها حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة».