خرائط لإرشاد ضيوف الرحمن

المصدر: المدينة المنورة-واس

أصدر المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج في المدينة المنورة، الذي تنفذه جمعية الكشافة العربية السعودية، خرائط رقمية، لإرشاد حجاج بيت الله الحرام في المدينة المنورة.

حيث يبادر الجوالة والكشافة الذين يواصلون مهامهم الكشفية التطوعية اليومية، بتزويد الحجاج بخريطة إرشادية واضحة المعالم، ترشدهم إلى مقر سكنهم خلال فترة وجودهم لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه، وكذلك زيارة المآثر والمواقع الإسلامية والتاريخية في المدينة المنورة، قبل المغادرة إلى مكة والمشاعر لأداء فريضة الحج. وتحاكي تقنية الخرائط الرقمية والملونة المقدمة من جمعية الكشافة العربية السعودية، التيسير على حجاج بيت الله الحرام، وتسهم في سهولة التعرف إلى المواقع لكل من يستخدمها، التي تأتي ضمن جهودها لخدمة ضيوف الرحمن.