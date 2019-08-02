موقع قطري يصدر فتاوى غير منضبطة

المصدر: القاهرة - وكالات

كشف مدير المؤشر العالمي للفتوى بدار الإفتاء المصرية طارق أبو هشيمة، أن قطر تموّل موقع «إسلام ويب» الذي يصدر فتاوى غير منضبطة تشوّه صورة الإسلام.وقال لـ«العربية.نت»

: إن موقع «إسلام ويب» يتبع وزارة الأوقاف القطرية، ويندرج ضمن خمسة مواقع في العالم تصدر الفتاوى، مضيفاً أن الموقع يصدر فتاوى غير منضبطة لا تتفق مع صورة الإسلام.وأوضح أن الموقع كان مرجعاً إفتائياً للجاليات الإسلامية والأقليات المتواجدة في الغرب بـ25% من إجمالي نسبة الجهات الصادرة لفتاوى الأقليات على مستوى العالم.

وتناول أبو هشيمة تطبيق «يورو فتوى» التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء، إحدى أذرع جماعة الإخوان، مؤكداً أن مؤشر الفتوى بدار الإفتاء المصرية حذر من خطورة التطبيق، وما يبثه من أفكار وفتاوى وآراء متطرفة تنمِّي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب.