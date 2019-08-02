«أخبار الساعة»: شراكة قوية ومصير واحد

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقدم نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات الأخوية بين الأشقاء، ليس فقط لأنها تتطور باستمرار في المجالات كافة وإنما أيضاً لأنها تستند إلى أسس ومرتكزات قوية.

وقالت النشرة في افتتاحيتها تحت عنوان: «الإمارات والسعودية.. شراكة قوية ومصير واحد»: «تقدّم العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات الأخوية بين الأشقاء، ليس فقط لأنها تتطور باستمرار في المجالات كافة، وإنما أيضاً لأنها تستند إلى أسس ومرتكزات قوية، لعل أبرزها الروابط الوثيقة التي تجمع بين شعبيهما الشقيقين، والتي تترجم في العديد من المناسبات الوطنية، وذلك في تأكيد واضح على وشائج القربى والمحبة والإحساس بالمصير الواحد الذي يربطهما».

خصوصية العلاقة

وأضافت: «ليس أدل على خصوصية العلاقة التي تربط بين شعبي الدولتين الشقيقين من حالة التفاعل غير المسبوقة مع الهاشتاقين اللذين تم إطلاقهما تحت عنوان: «السعودية تحب الإمارات»، و«الإمارات تحب السعودية».

حيث حظيا بمتابعة وتفاعل كبيرين من جانب العديد من المسؤولين والمغردين والناشطين في الدولتين، الذين أجمعوا على خصوصية العلاقة التي تربط بين قيادتي الدولتين وشعبيهما، وأنها عصية على أي محاولات تستهدف زعزعتها أو التشكيك في ثوابتها، لأنها علاقات تستند إلى موروث تاريخي هائل من الاحترام بين قيادتي الدولتين، وتضحيات مشتركة امتزجت فيها دماء أبناء الشعبين الشقيقين في اليمن الشقيق، دعماً للشرعية ونصرة الحق، لتؤكد المصير الواحد الذي يجمعهما في مواجهة مختلف التحديات والمخاطر.

نقلة نوعية

وأوضحت أن النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات الإماراتية - السعودية إنما تعكس الإدراك المشترك لدى قيادتي الدولتين لأهمية الارتقاء بمسار الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات كافة، وهذا ما جسدته بوضوح «استراتيجية العزم» التي تم إعلانها في يونيو من عام 2018 التي تعبر عن منظور شامل ومتكامل للارتقاء بمسار العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، اقتصادياً وسياسياً وتنموياً وبشرياً ومعرفياً وعسكرياً، وتتضمن إطاراً زمنياً واضحاً ومحدداً لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.

كما أن الأثر الإيجابي لهذه الاستراتيجية لن يقتصر فقط على الدولتين، وإنما سيمتد أيضاً إلى الدول الخليجية والعربية مجتمعة، بالنظر إلى ما تشكله الدولتان من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري كبير، وقدرة على التأثير الفاعل والإيجابي في أمن واستقرار المنطقة برمتها.

اختتمت «أخبار الساعة» افتتاحيتها بالقول: «لقد أثبتت خبرة السنوات الماضية أن العلاقات القوية والاستراتيجية بين الإمارات والسعودية، فضلاً عن أنها تصب في دعم وتعزيز المصالح المشتركة، فإنها تمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن القومي الخليجي والعربي على حد سواء، إضافة إلى منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة كلها، وخاصة مع ما تتميز به سياسة البلدين، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، من توجهات حكيمة ومعتدلة، ومواقف واضحة في مواجهة نزعات التطرف والتعصب والإرهاب».