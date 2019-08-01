السيسي يلتقي كوشنر ويؤكد على الحل العادل للقضية الفلسطينية

المصدر: وام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية والدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وجيسون جرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية وبريان هوك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي.

وأوضح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن جاريد كوشنر استعرض خلال اللقاء الاتصالات التي يقوم بها الوفد الأمريكي مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعيا للدفع قدما بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الخصوص.